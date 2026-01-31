$42.850.00
10:30 • 2864 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 5250 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 5062 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 7800 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 6328 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 22697 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 41703 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 44387 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28714 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Ексклюзив
30 січня, 15:18 • 26471 перегляди
Чого чекає бізнес та чи можливий результативний діалог з держорганами: відповіли в Американський торговельній палаті
Кібератака не була причиною аварійної ситуації в енергосистемі - Мінцифри

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Аварійна ситуація в енергосистемі України сталася через технологічні причини на лініях між Україною та Молдовою. Це викликало каскадні відключення, і світло обіцяють відновити найближчими годинами.

Кібератака не була причиною аварійної ситуації в енергосистемі - Мінцифри

Аварійна ситуація в енергосистемі України сталася не через кібератаку, повідомили в Мінцифри у суботу, пише УНН.

Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою. Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом

- вказали в Мінцифри.

Нагадаємо

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.

Юлія Шрамко

