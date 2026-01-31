Кібератака не була причиною аварійної ситуації в енергосистемі - Мінцифри
Київ • УНН
Аварійна ситуація в енергосистемі України сталася через технологічні причини на лініях між Україною та Молдовою. Це викликало каскадні відключення, і світло обіцяють відновити найближчими годинами.
Аварійна ситуація в енергосистемі України сталася не через кібератаку, повідомили в Мінцифри у суботу, пише УНН.
Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою. Як озвучив Президент, аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом
Нагадаємо
Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив "блекаути" по Україні, вказавши, що технологічне порушення з відключенням ліній між Румунією і Молдовою та в Україні викликало каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.
Президент Зеленський повідомив про аварійну ситуацію в енергосистемі України через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови. Міністр енергетики Шмигаль пояснив, що технологічне порушення між Румунією, Молдовою та Україною спричинило каскадні відключення, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами.