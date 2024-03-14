Хорватия вводит противоречивый термин в Уголовный кодекс: журналисты и оппозиция считают это попыткой "закрыть им рот"

Парламент Хорватии принял противоречивый закон, согласно которому информаторы, которые передают прессе информацию из материалов судебного расследования, могут быть наказаны. Журналисты и оппозиция призвали голосовать против противоречивой статьи закона, заявляя, что правящая партия пытается заставить журналистов и обличителей замолчать.

Об этом передает УНН со ссылкой на ORF и Siol.

Детали

Парламент Хорватии принял новые изменения в уголовный процесс, касающиеся вопроса утечки информации из судебных расследований. Поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за несанкционированное разглашение содержания расследований и доказательных материалов, или утечку информации.

Спорное положение об утечке данных уже некоторое время занимает публичное пространство, поэтому оппозиция обвиняет правительство, что указанные изменения являются атакой на СМИ и обличителей. Следует указать, что критика подействовала, текст к закону был изменен, - из списка лиц, которые могут нести ответственность за это преступное деяние исключили журналистов.

Новый регламент, внесенный в Уголовный кодекс, пока известен как "Lex AP", по первым буквам имени гражданского премьер-министра Андрея Пленковича.

Тем не менее, критика продолжает звучать, - поскольку обличителям все равно грозит наказание, считается, что это также будет препятствовать работе журналистов. Хорватская ассоциация журналистов (HND) на этой неделе призвала депутатов Европарламента проголосовать против закона.

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Дополнение

Хорватский парламент также принял поправки в уголовный кодекс, чтобы определить в законе статус в отношении убийств женщин по признаку их пола. Наказания могут варьироваться от 10 до 40 лет лишения свободы, самого сурового, предусмотренного законодательством Хорватии.

Благодаря этим изменениям мы защищаем права, безопасность и достоинство женщин и посылаем сообщение о том, что насилие в отношении женщин неприемлемо - заявил премьер-министр Хорватии консерватор Андрей Пленкович в конце февраля, представляя предложение закона.

За принятие изменений в Уголовный кодекс проголосовали 77 депутатов, против - 60, сообщает официальное агентство Hina.

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