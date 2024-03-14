Болгария отправила в Украину первую партию из обещанной сотни бронетранспортеров

На прошлой неделе Болгария направила в Украину первую партию советских бронетранспортеров, которые были переданы Силам обороны. Об этом заявил Министр обороны страны Тодор Тагарев, передает издание novinite, пишет УНН.

Детали

Министр обороны Тодор Тагарев объявил об успешной отправке 100 бронетранспортёров в Украину. По его словам, процесс отправки военной помощи начался еще 22 ноября прошлого года.

Операция по транспортировке бронетехники началась 29 января, а первая колонна из 30 вагонов отправилась 7 марта.

Министр Тагарев высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции.

Болгария медлит с обещанной военной помощью Украине

Дополнение

По словам болгарского министра, такие задержки спровоцированы определенными логистическими сложностями. Он отметил важность постоянной поддержки Украины , подчеркнув, что Болгария остается бдительной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам.

Тагарев подчеркнул приверженность Министерства обеспечению благосостояния вооруженных сил Болгарии и продолжению поддержки оборонных усилий Украины.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Болгария начала отправку советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.