Болгарія розпочала передачу Україні бронетранспортерів БТР-60 - ЗМІ
Київ • УНН
Болгарія почала відправку 110 радянських бронетранспортерів БТР-60 в Україну, перші шість з яких були завантажені на вантажівки і відправлені з Софії в Новий Іскір.
Сьогодні, 6 березня, Болгарія розпочала відвантаження бронетранспортерів, які планують передати на озброєння України. Про це передає болгарський канал BTV, пише УНН.
Деталі
Йдеться про анонсовані 110 радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше використовувались Сухопутним військом Болгарії.
Перші шість бронетранспортерів були завантажені на вантажівки та відправились з бази Генеральної дирекції жандармерії в Софії до залізничної станції в Новий Іскир.
Як зазначають у Міністерстві оборони Болгарії, бронетранспортери будуть передані до складу Міністерства внутрішніх справ України.
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Доповнення
Передача непотрібної бронетехніки зі складів Міністерства оборони Болгарії було анонсовано ще влітку 2023 року, але затрималось, оскільки президент країни Румен Радев наклав вето.
Згодом, завдяки більшості у Національних зборах, вето було подолано.
Нагадаємо
Раніше депутати від правлячої більшості в Софії заявили, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати.