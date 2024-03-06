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Болгарія розпочала передачу Україні бронетранспортерів БТР-60 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 53478 перегляди

Болгарія почала відправку 110 радянських бронетранспортерів БТР-60 в Україну, перші шість з яких були завантажені на вантажівки і відправлені з Софії в Новий Іскір.

Болгарія розпочала передачу Україні бронетранспортерів БТР-60 - ЗМІ

Сьогодні, 6 березня, Болгарія розпочала відвантаження бронетранспортерів, які планують передати на озброєння України. Про це передає болгарський канал BTV, пише УНН.  

Деталі 

Йдеться про анонсовані 110 радянських бронетранспортерів БТР-60, які раніше використовувались Сухопутним військом Болгарії.

Перші шість бронетранспортерів були завантажені на вантажівки та відправились з бази Генеральної дирекції жандармерії в Софії до залізничної станції в Новий Іскир.

Як зазначають у Міністерстві оборони Болгарії, бронетранспортери будуть передані до складу Міністерства внутрішніх справ України.

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Доповнення

Передача непотрібної бронетехніки зі складів Міністерства оборони Болгарії було анонсовано ще влітку 2023 року, але затрималось, оскільки президент країни Румен Радев наклав вето.

Згодом, завдяки більшості у Національних зборах, вето було подолано.

Нагадаємо

Раніше депутати від правлячої більшості в Софії заявили, що Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів для української армії, оскільки Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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