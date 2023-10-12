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Болгарія допоможе з курсами англійської мови для українських пілотів F-16 - Умєров

Болгарія допоможе з курсами англійської мови для українських пілотів F-16 - Умєров

Київ • УНН

 • 305219 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна і Болгарія домовились про допомогу у вивчені англійської мови для українських льотчиків, які будуть літати на винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з головою Міноборони Болгарії Тодором Тагарєвим, інформує УНН.

Цитата

«Помітні результати зустрічі з моїм колегою Тодором Тагарєвим. Ми підписали Меморандум, який розширює сферу двосторонньої співпраці, включаючи кіберзахист, стратегічні комунікації, отримання військово-технічної підтримки» ,- написав Умєров у соцмережі X.

Також, за його словами, «Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16».

Доповнення

Ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.

Бельгія обіцяє відправити до України винищувачі F-16 у межах військової допомоги. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Українські пілоти увійдуть до першої «хвилі» навчання на винищувачах F-16 в Румунії.

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