Болгарія допоможе з курсами англійської мови для українських пілотів F-16 - Умєров
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна і Болгарія домовились про допомогу у вивчені англійської мови для українських льотчиків, які будуть літати на винищувачах F-16. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з головою Міноборони Болгарії Тодором Тагарєвим, інформує УНН.
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«Помітні результати зустрічі з моїм колегою Тодором Тагарєвим. Ми підписали Меморандум, який розширює сферу двосторонньої співпраці, включаючи кіберзахист, стратегічні комунікації, отримання військово-технічної підтримки» ,- написав Умєров у соцмережі X.
Також, за його словами, «Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16».
Доповнення
Ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.
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