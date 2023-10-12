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Болгария поможет с курсами английского языка для украинских пилотов F-16 - Умеров

Болгария поможет с курсами английского языка для украинских пилотов F-16 - Умеров

Киев • УНН

 • 305219 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина и Болгария договорились о помощи в изучении английского языка для украинских летчиков, которые будут летать на истребителях F-16. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи с главой Минобороны Болгарии Тодором Тагаревым, информирует УНН.

Цитата

«Заметны результаты встречи с моим коллегой Тодором Тагаревым. Мы подписали Меморандум, который расширяет сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки», - написал Умеров в соцсети X.

Также, по его словам, «Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских пилотов F-16».

Дополнение

Вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года.

Бельгия обещает отправить в Украину истребители F-16 в рамках военной помощи. Также страна примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Украинские пилоты войдут в первую «волну» обучения на истребителях F-16 в Румынии.

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