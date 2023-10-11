Данія планує передати Україні F-16 у першому кварталі 2024 року - ЗМІ

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«Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перший бойовий літак. Але це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшої підготовки. І не в останню чергу допоміжний персонал, який має обслуговувати літаки», - каже Троельс Лунд Поульсен.

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Протягом кількох місяців Україна намагалася отримати літаки F-16 від західних партнерів. Про передачу зброї оголосили Данія та Нідерланди, які наразі очолюють коаліцію країн, які готують українських пілотів і допоміжний персонал.

У березні-квітні наступного року Данія планує надіслати в Україну бойову авіацію. Проте міністр оборони наголосив, що Україна повинна мати можливість не тіьки утримувати винищувачі, а і захищати їх від атак росії.

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