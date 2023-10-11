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Данія планує передати Україні F-16 у першому кварталі 2024 року - ЗМІ

Данія планує передати Україні F-16 у першому кварталі 2024 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 323271 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року. Про це пише ВТ, посилаючись на міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, передає УНН.

Цитата

«Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перший бойовий літак. Але це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшої підготовки. І не в останню чергу допоміжний персонал, який має обслуговувати літаки», - каже Троельс Лунд Поульсен.

Деталі

Протягом кількох місяців Україна намагалася отримати літаки F-16 від західних партнерів. Про передачу зброї оголосили Данія та Нідерланди, які наразі очолюють коаліцію країн, які готують українських пілотів і допоміжний персонал.

У березні-квітні наступного року Данія планує надіслати в Україну бойову авіацію. Проте міністр оборони наголосив, що Україна повинна мати можливість не тіьки утримувати винищувачі, а і захищати їх від атак росії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем’єр Данії запропонувала розширити коаліцію країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16

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