Дания планирует передать Украине F16 в первом квартале 2024 года - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом пишет ВТ, ссылаясь на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, передает УНН.
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«Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первый боевой самолет. Но это зависит от подготовки пилотов, нуждающихся в дальнейшей подготовке. И не в последнюю очередь вспомогательный персонал, который должен обслуживать самолеты», - говорит Троэльс Лунд Поульсен
Детали
В течение нескольких месяцев Украина пыталась получить самолеты F-16 от западных партнеров. О передаче оружия объявили Дания и Нидерланды, которые сейчас возглавляют коалицию стран, которые готовят украинских пилотов и вспомогательный персонал.
В марте-апреле следующего года Дания планирует отправить в Украину боевую авиацию. Однако министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь возможность не только удерживать истребители, но и защищать их от атак России.
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