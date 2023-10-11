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Дания планирует передать Украине F16 в первом квартале 2024 года - СМИ

Дания планирует передать Украине F16 в первом квартале 2024 года - СМИ

Киев • УНН

 • 323271 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом пишет ВТ, ссылаясь на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, передает УНН.

Цитата

«Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первый боевой самолет. Но это зависит от подготовки пилотов, нуждающихся в дальнейшей подготовке. И не в последнюю очередь вспомогательный персонал, который должен обслуживать самолеты», - говорит Троэльс Лунд Поульсен

Детали

В течение нескольких месяцев Украина пыталась получить самолеты F-16 от западных партнеров. О передаче оружия объявили Дания и Нидерланды, которые сейчас возглавляют коалицию стран, которые готовят украинских пилотов и вспомогательный персонал.

В марте-апреле следующего года Дания планирует отправить в Украину боевую авиацию. Однако министр обороны подчеркнул, что Украина должна иметь возможность не только удерживать истребители, но и защищать их от атак России.

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