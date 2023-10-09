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Прем’єр Данії запропонувала розширити коаліцію країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16

Прем’єр Данії запропонувала розширити коаліцію країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16

Київ • УНН

 • 464676 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Данія працює над «розширенням та поглибленням» коаліції країн, які зобов'язалися поставити Україні винищувачі F-16. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Поки українці готові вести цю війну за нашу свободу, давайте вирішимо, що в нашій трансатлантичній спільноті не буде втоми від війни", - сказала вона на щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені.

Прем'єр-міністр Данії також заявила, що НАТО та ЄС мають краще координувати свої закупівлі зброї та боєприпасів у рамках союзу та військового альянсу. Вона сказала, що країни Європейського Союзу мають робити більше для колективної безпеки.

«НАТО є наріжним каменем нашої колективної безпеки, але в той же час ми повинні зробити більше в Європі. Все починається і закінчується НАТО, але всередині Європи і всередині Європейського Союзу ми повинні зробити більше», - сказала вона.

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Нагадаємо

Нідерланди і Данія виступили з ініціативою навчити українських пілотів керувати F-16, а згодом надати Україні винищувачі.

Наприкінці серпня Норвегія також взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі F-16, а 11 інших країн, включно зі Сполученими Штатами, заявили, що допоможуть навчити українських пілотів керувати цими винищувачами.

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