Бельгія розглядає можливість постачання Україні винищувачів F-16

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Бельгія замінює свої винищувачі F-16 на винищувачі F-35, і її міністерство оборони раніше заявляло, що F-16 занадто старі для України, щоб використовувати їх у бою, хоча де Кроо сказав, що вони все ще можуть бути корисними, наприклад, для навчання пілотів.

"Я попросив міністерство оборони подивитися, яке застосування наші F-16 можуть знайти в Україні. Ми повинні розглянути всі варіанти", - сказав де Кроо бельгійській телерадіокомпанії VRT, виступаючи в кулуарах загальних зборів ООН в Нью-Йорку.

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В останні місяці Норвегія, Данія і Нідерланди заявили, що поставлять Україні винищувачі F-16, як тільки її військово-повітряні сили будуть готові до їх використання.

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика і вона збільшується.

Українські пілоти зовсім скоро прибудуть до США для навчання на винищувачах F-16. Їхня підготовка триватиме 3-9 місяців залежно від рівня навичок.

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