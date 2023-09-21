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Бельгія розглядає можливість постачання Україні винищувачів F-16

Бельгія розглядає можливість постачання Україні винищувачів F-16

Київ • УНН

 • 187936 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Бельгія розглядає можливість постачання своїх винищувачів F-16 в Україну, заявив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо виступаючи в кулуарах загальних зборів ООН в Нью-Йорку. Техніка застаріла для бою, але може використовуватись для навчання пілотів, передає УНН з посиланням на zawya.

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Бельгія замінює свої винищувачі F-16 на винищувачі F-35, і її міністерство оборони раніше заявляло, що F-16 занадто старі для України, щоб використовувати їх у бою, хоча де Кроо сказав, що вони все ще можуть бути корисними, наприклад, для навчання пілотів.

"Я попросив міністерство оборони подивитися, яке застосування наші F-16 можуть знайти в Україні. Ми повинні розглянути всі варіанти", - сказав де Кроо бельгійській телерадіокомпанії VRT, виступаючи в кулуарах загальних зборів ООН в Нью-Йорку.

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В останні місяці Норвегія, Данія і Нідерланди заявили, що поставлять Україні винищувачі F-16, як тільки її військово-повітряні сили будуть готові до їх використання. 

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав серйозних обертів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції доволі велика і вона збільшується.

Українські пілоти зовсім скоро прибудуть до США для навчання на винищувачах F-16. Їхня підготовка триватиме 3-9 місяців залежно від рівня навичок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна розраховує використати F-16 у бою вже цієї зими — WSJ

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