Бельгия рассматривает возможность поставки Украине истребителей F-16

Детали

Бельгия заменяет свои истребители F-16 на истребители F-35, и ее министерство обороны ранее заявляло, что F-16 слишком стары для Украины, чтобы использовать их в бою, хотя де Кроо сказал, что они все еще могут быть полезными, например, для обучения пилотов.

"Я попросил министерство обороны посмотреть, какое применение наши F-16 могут найти в Украине. Мы должны рассмотреть все варианты", - сказал де Кроо бельгийской телерадиокомпании VRT, выступая в кулуарах общего собрания ООН в Нью-Йорке.

Детали

В последние месяцы Норвегия, Дания и Нидерланды заявили, что поставят Украине истребители F-16, как только ее военно-воздушные силы будут готовы к их использованию.

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал серьезные обороты. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая и она увеличивается.

Украинские пилоты совсем скоро прибудут в США для обучения на истребителях F-16. Их подготовка продлится 3-9 месяцев в зависимости от уровня навыков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рассчитывает использовать F-16 в бою уже этой зимой — WSJ