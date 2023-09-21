Бельгия рассматривает возможность поставки Украине истребителей F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Бельгия рассматривает возможность поставки своих истребителей F-16 в Украину, заявил премьер-министр страны Александр Де Кроо выступая в кулуарах общего собрания ООН в Нью-Йорке. Техника устарела для боя, но может использоваться для обучения пилотов, передает УНН со ссылкой на zawya.
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Бельгия заменяет свои истребители F-16 на истребители F-35, и ее министерство обороны ранее заявляло, что F-16 слишком стары для Украины, чтобы использовать их в бою, хотя де Кроо сказал, что они все еще могут быть полезными, например, для обучения пилотов.
"Я попросил министерство обороны посмотреть, какое применение наши F-16 могут найти в Украине. Мы должны рассмотреть все варианты", - сказал де Кроо бельгийской телерадиокомпании VRT, выступая в кулуарах общего собрания ООН в Нью-Йорке.
Детали
В последние месяцы Норвегия, Дания и Нидерланды заявили, что поставят Украине истребители F-16, как только ее военно-воздушные силы будут готовы к их использованию.
Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал серьезные обороты. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая и она увеличивается.
Украинские пилоты совсем скоро прибудут в США для обучения на истребителях F-16. Их подготовка продлится 3-9 месяцев в зависимости от уровня навыков.
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