Премьер Дании предложила расширить коалицию стран, которые обязались поставить Украине истребители F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Дания работает над «расширением и углублением» коалиции стран, которые обязались поставить Украине истребители F-16. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредриксен, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Пока украинцы готовы вести эту войну за нашу свободу, давайте решим, что в нашем трансатлантическом сообществе не будет усталости от войны", - сказала она на ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене.
Премьер-министр Дании также заявила, что НАТО и ЕС должны лучше координировать свои закупки оружия и боеприпасов в рамках Союза и военного альянса. Она сказала, что страны Европейского союза должны делать больше для коллективной безопасности.
«НАТО является краеугольным камнем нашей коллективной безопасности, но в то же время мы должны сделать больше в Европе. Все начинается и заканчивается НАТО, но внутри Европы и внутри Европейского Союза мы должны сделать больше», - сказала она.
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Напомним
Нидерланды и Дания выступили с инициативой научить украинских пилотов управлять F-16, а затем предоставить Украине истребители.
В конце августа Норвегия также взяла на себя обязательство предоставить Украине истребители F-16, а 11 других стран, включая Соединенные Штаты, заявили, что помогут научить украинских пилотов управлять этими истребителями.