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Бельгія обіцяє Україні F-16 у 2025 році - міністерка оборони

Бельгія обіцяє Україні F-16 у 2025 році - міністерка оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Бельгія обіцяє відправити до Україні винищувачі F-16 у межах військової допомоги. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ, повідомила в ефірі RTL міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер, передає УНН.

Деталі

За словами Дедондер, таку передачу бойових літаків буде здійснено "залежно від збільшення потужності наших нових F-35". При цьому очільниця Міноборони Бельгії не уточнила, скільки саме літаків буде відправлено до України.

Окрім надсилання бойових літаків, Бельгія продовжить роботу з підготовки пілотів і запропонує піклуватися про технічне обслуговування всього флоту коаліційних F-16. За її словами, мета – продовжувати надавати допомогу Україні.

Міністерка висловилася про навчання пілотів у Бельгії, Данії та, можливо, ще в одній із країн Євросоюзу.

"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, ймовірно, в одній із країн Європейського Союзу. Поки що ми ще не говоримо про Україну. Ми знаходимося в процесі надання можливості Україні модернізувати свої Збройні сили. І я думаю, що те, що ми тут пропонуємо, є фундаментальним і набагато кращим, ніж просте оголошення про відправлення кількох F-16", - заявила Дедондер.

Нагадаємо

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров та його колега - бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер провели телефонну розмову, під час якої обговорили надання Україні літаків F16 та тренування українських пілотів.

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