ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 20:17  •  4365 просмотра

Read in English

Болгария начала отправку 110 советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.

Сегодня, 6 марта, Болгария начала отгрузку бронетранспортеров, которые планируют передать на вооружение Украины. Об этом передает болгарский канал BTV, пишет УНН.  

Детали 

Речь идет о анонсированных 110 советских бронетранспортеров БТР-60, которые ранее использовались Сухопутными войсками Болгарии.

Первые шесть бронетранспортеров были загружены на грузовики и отправились с базы Генеральной дирекции жандармерии в Софии до железнодорожной станции в Новый Искир.

Как отмечают в Министерстве обороны Болгарии, бронетранспортеры будут переданы в состав Министерства внутренних дел Украины.

Болгария поможет с курсами английского языка для украинских пилотов F-16 - Умеров12 октября 2023, 12:58 • 305037 просмотров

Дополнение

Передача ненужной бронетехники со складов Министерства обороны Болгарии была анонсирована еще летом 2023 года, но задержалась, поскольку президент страны Румен Радев наложил вето.

Впоследствии, благодаря большинству в Национальном собрании, вето было преодолено.

Напомним

Ранее депутаты от правящего большинства в Софии заявили, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров для украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаНовости Мира
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
natoNATO
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина
Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  106952 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  122997 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  115213 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  109319 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  108096 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  106972 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  172721 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215121 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  163067 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186717 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Новости по теме
Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

  •  4365 просмотра
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

  •  6314 просмотра
В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

  •  6413 просмотра
Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

  •  10248 просмотра
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

  •  8620 просмотра
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

  •  10604 просмотра
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

  •  11119 просмотра
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

  •  9629 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

  •  14511 просмотра
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

  •  14766 просмотра

Популярные

Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

  •  48214 просмотра
В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

  •  47387 просмотра
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

  •  45608 просмотра
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены

Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены

  •  34422 просмотра
Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

Более 1000 украинских семей уже приобрели новое жилье по программе компенсации за уничтоженные войной дома

  •  48139 просмотра

Публикации

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

  •  114995 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  142587 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  148837 просмотра
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали

4 марта 2024, 09:40  •  219679 просмотра
Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

Как не заметить слона: соратник Гройсмана сделал вид, что коррупции среди подчиненных ему педагогов не существует

1 марта 2024, 13:59  •  318425 просмотра

Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Болгария начала отправку 110 советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.

Война •   •  4365 просмотра
Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

Военно-воздушные силы Украины информируют об управляемых авиабомбах в Сумской области.

Война •   •  6314 просмотра
Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области

В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

Пожар, вспыхнувший в результате вражеского обстрела торгового центра в Никополе, потушили после того, как он горел более 5 часов, к тушению пожара привлекли 70 спасателей.

Война •   •  6413 просмотра
В Никополе потушили масштабный пожар в ТЦ, горело более 5 часов

Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о продлении транзита российского газа, поскольку страны ЕС диверсифицировали свои поставки газа и не заинтересованы в продолжении транзита российского газа через Украину.

Экономика •   •  10248 просмотра
Галущенко обсудил сотрудничество в энергетике с главой Федеральной экономической палаты Австрии

Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

Российский ракетный удар был направлен на инфраструктуру Одесского порта во время официального визита Зеленского с премьер-министром Греции, но не попал в президентский кортеж, как об этом ложно сообщили российские СМИ.

Война •   •  8620 просмотра
Spravdi опровергли фейк о том, что кортеж Зеленского попал под ракетный обстрел в Одессе

россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

6 марта один человек погиб и еще двое получили ранения в Донецкой области в результате российских обстрелов: 62-летняя женщина была смертельно ранена снарядом, попавшим в ее двор, а две женщины в возрасте 48 и 56 лет получили ранения от взрыва бомбы в другом населенном пункте.

Война •   •  10604 просмотра
россияне атаковали Донецкую область артиллерией и авиацией: один человек погиб, еще двое ранены

ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

Коллаборантку по имени Светлана Владимировна Самойленко, которая организовала путинские псевдовыборы в оккупированном Бердянске, украинская разведка ликвидировала 6 марта 2024 года.

Война •   •  11119 просмотра
ГУР подтвердило ликвидацию коллаборантки в Бердянске и уточнили имя

Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

По словам американских чиновников, нападению подвергся сухогруз True Confidence под флагом Барбадоса, принадлежащий Либерии.

Новости Мира •   •  9629 просмотра
Первые жертвы: в результате атаки хуситов на корабль в Красном море погибли два человека

В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Во время визита в Одесский порт президент Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис увидели, как работает "зерновой коридор" в Черном море, который экспортировал почти 28 миллионов тонн зерна в 38 стран с момента выхода hоссии из зернового соглашения.

Война •   •  14511 просмотра
В порту Одессы Зеленский и премьер Греции ознакомились с функционированием "зернового коридора"

Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро

Кабинет Министров пояснил, что новый закон "Об аграрных расписках" вводит электронные аграрные расписки как новый финансовый инструмент для кредитования сельскохозяйственного производства в Украине, предоставляя такие преимущества, как простой оборот, расширенные возможности залога, гарантии надежности и увеличение доступа к кредитам для фермеров.

Экономика •   •  14766 просмотра
Какие преимущества кредитования дает новый закон "Об аграрных нотах" - Минагро