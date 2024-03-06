Болгария начала передачу Украине бронетранспортеров БТР-60 - СМИ
Киев • УНН
Болгария начала отправку 110 советских бронетранспортеров БТР-60 в Украину, первые шесть из которых были загружены на грузовики и отправлены из Софии в Новый Искир.
Сегодня, 6 марта, Болгария начала отгрузку бронетранспортеров, которые планируют передать на вооружение Украины. Об этом передает болгарский канал BTV, пишет УНН.
Детали
Речь идет о анонсированных 110 советских бронетранспортеров БТР-60, которые ранее использовались Сухопутными войсками Болгарии.
Первые шесть бронетранспортеров были загружены на грузовики и отправились с базы Генеральной дирекции жандармерии в Софии до железнодорожной станции в Новый Искир.
Как отмечают в Министерстве обороны Болгарии, бронетранспортеры будут переданы в состав Министерства внутренних дел Украины.
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Дополнение
Передача ненужной бронетехники со складов Министерства обороны Болгарии была анонсирована еще летом 2023 года, но задержалась, поскольку президент страны Румен Радев наложил вето.
Впоследствии, благодаря большинству в Национальном собрании, вето было преодолено.
Напомним
Ранее депутаты от правящего большинства в Софии заявили, что Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров для украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.
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