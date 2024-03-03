У Сербії опозиція домоглася проведення повторних муніципальних виборів
Київ • УНН
Правляча партія Сербії погодилася провести нові муніципальні вибори в Белграді після протестів опозиції щодо ймовірних порушень під час голосування на грудневих виборах.
У столиці Сербії – Белграді – правляча партія погодилася на проведення нових муніципальних виборів. Це рішення було ухвалено внаслідок масових протестів опозиції та критики, що надійшла після голосування, яке відбулося 17 грудня 2023 року. Про це заявив виконуючий обов’язки мера столиці Сербії, Александар Шапіч, якого цитує балканська служба Радіо Свобода, передає УНН.
Деталі
Опозиція звинувачувала владу у фальсифікації результатів виборів у Белграді, стверджуючи, що офіційні підсумки голосування не відображають реальну волю виборців, оскільки жодна політична сила не здобула більшості голосів. Протести проти цього рішення тривали у грудні та січні.
28 лютого 2024 року Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ у своїй доповіді про вибори в Сербії відзначило численні порушення демократичних стандартів, зокрема, нерівність у ЗМІ на користь правлячої Сербської прогресивної партії президента Олександра Вучича та недопущення доцільного використання громадських фондів.
Хоча прямого звинувачення у фальсифікації результатів не було, виконуючий обов'язки мера Белграда та заступник голови правлячої партії, Олександр Шапіч, 2 березня заявив, що партія "готова" до нових виборів і згодна на них, щоб забезпечити повну легітимність процесу голосування.
Дата нових виборів має бути оголошена протягом наступних 30 днів. Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" вважає згоду влади на проведення нових виборів своєю великою перемогою.
Президент Вучич, який не відмовляється від зв'язків з Росією, водночас прагне підтримувати добрі стосунки з Європейським Союзом, адже Сербія є кандидатом на вступ до ЄС.
Суд Сербії повернув справу ексгенерала СБУ Наумова на новий розгляд14.02.24, 15:16 • 22110 переглядiв