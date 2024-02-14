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Суд Сербії повернув справу ексгенерала СБУ Наумова на новий розгляд

Суд Сербії повернув справу ексгенерала СБУ Наумова на новий розгляд

Київ • УНН

 • 22104 перегляди

Апеляційний суд Сербії скасував вирок колишньому генералу СБУ Андрію Наумову, яким він був засуджений до одного року ув'язнення, і повернув справу на повторний розгляд до суду нижчої інстанції у місті Ніш.

Вирок першої інстанції, за яким ексгенерала СБУ Андрія Наумова у вересні 2023 року було засуджено до одного року вʼязниці, скасовано апеляційним судом у сербському місті Ніш. Згідно з інформацією балканської служби Радіо Свобода, справу щодо Наумова повернули до суду міста Ніш для ухвалення нового рішення, передає УНН.

Контекст

На початку червня 2022 року Колишнього українського розвідника, в минулому генерала СБУ Андрія Наумова, затримали на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро. 29 вересня 2023 року суд у Ніші на півдні Сербії засудив до одного року вʼязниці за звинуваченням у відмиванні грошей.

14 лютого апеляційний суд у сербському місті Ніш скасував вирок, яким колишнього високопосадовця Наумова засудили до одного року позбавлення волі, - справу повернули до суду міста Ніш для ухвалення нового рішення, пише Радіо Свобода.

Нагадаємо

Андрій Наумов почав працювати в Службі безпеки України (СБУ) у 2019 році. У 2021 році його звільнив тодішній глава відомства Іван Баканов. З України Наумов виїхав напередодні повномасштабного вторгнення росії.

В Україні ім'я Наумова почали пов’язувати зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського УСБУ Олега Кулініча, проте справу про держзраду проти нього  так і не відкрили через брак доказів.

Україна надіслала Сербії запит про екстрадицію Наумова в середині жовтня 2022 року, апеляційний суд відмовив екстрадувати в Україну колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Ексрозвідник був у центрі журналістських розслідувань, повʼязаних із корупцією, контрабандою грошей та інших цінностей за кордон: у 2020 році "Схеми" виявили нерухоме майно Наумова, яке не відповідало заявленим доходам держслужбовця.

У кремлі відмовились коментувати заяви щодо ліквідації корабля "цезарь куніков" Україною14.02.24, 14:52 • 23794 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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