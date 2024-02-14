Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение

Приговор первой инстанции, по которому экс-генерал СБУ Андрей Наумов в сентябре 2023 года был приговорен к одному году тюрьмы, отменен апелляционным судом в сербском городе Ниш. Согласно информации балканской службы Радио Свобода, дело в отношении Наумова вернули в суд города Ниш для принятия нового решения, передает УНН.

Контекст

В начале июня 2022 года бывшего украинского разведчика, в прошлом генерала СБУ Андрея Наумова, задержали на территории Сербии вместе с гражданином Германии Александаром Акстом, у которого нашли сотни тысяч евро. 29 сентября 2023 года суд в Нише на юге Сербии приговорил к одному году тюрьмы по обвинению в отмывании денег.

14 февраля апелляционный суд в сербском городе Ниш отменил приговор, которым бывшего высокопоставленного чиновника Наумова приговорили к одному году лишения свободы, - дело вернули в суд города Ниш для принятия нового решения, пишет Радио Свобода.

Напомним,

Андрей Наумов начал работать в Службе безопасности Украины (СБУ) в 2019 году. В 2021 году его уволил тогдашний глава ведомства Иван Баканов. Из Украины Наумов уехал накануне полномасштабного вторжения россии.

В Украине имя Наумова начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского УСБУ Олега Кулинича, однако дело о госизмене против него так и не открыли из-за нехватки доказательств.

Украина направила Сербии запрос об экстрадиции Наумова в середине октября 2022 года, апелляционный суд отказал экстрадировать в Украину бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Экс-разведчик был в центре журналистских расследований, связанных с коррупцией, контрабандой денег и других ценностей за границу: в 2020 году "Схемы" обнаружили недвижимое имущество Наумова, которое не соответствовало заявленным доходам госслужащего.

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