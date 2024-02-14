Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение
Апелляционный суд Сербии отменил приговор бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, которым он был приговорен к одному году заключения, и вернул дело на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции в Нише.
Изнасиловал дочь бывшей сожительницы: на Ривненщине к 7 годам приговорили мужчину
В Украине мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей бывшей сожительницы с умственными недостатками в состоянии алкогольного опьянения.
Имеющиеся у Молдовы радары не могут обнаруживать дроны "шахед"
Радары в Молдове не могут обнаружить современные беспилотники "шахид", которые россия запускает по Украине.
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении Тандыра
ВСП возобновил рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Алексея Тандыра, которого подозревают в совершении смертельного ДТП с участием нацгвардейца.
Министр обороны Британии об уничтожении российского "цезаря куникова": "Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию"
Министр обороны Великобритании заявил, что уничтожение корабля российского флота "цезарь куников" напомнит, что Украина может победить в войне благодаря финансированию и помощи западных союзников.
В кремле отказались комментировать заявления о ликвидации корабля "цезарь куников" Украиной
Представитель кремля отказался комментировать сообщения, что украинские силы потопили российский десантный корабль "Цезарь Куников", переадресовав вопрос в министерство обороны россии.
Суд снова перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о схемах с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн на 29 февраля из-за того, что судья находится на больничном.
Представитель путина опроверг готовность кремля заморозить войну рф против Украины
Представитель Путина отрицает, что кремль готов заморозить войну россии в Украине.
Херсон подвергся очередному удару рф: ранена женщина
60-летняя женщина была ранена, когда российские войска обстреляли Херсон.
Самолет Wizz Air после взлета вернули в аэропорт Кутаиси из-за сообщения о взрывчатке
Рейс авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета из-за сообщения о вероятной угрозе взрывчатки.