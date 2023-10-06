Апеляційний суд у Сербії відхилив запит України про екстрадицію колишнього розвідника Наумова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Сербії апеляційний суд відмовив екстрадувати в Україну колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, ексгенерала Андрія Наумова. Про це повідомило Radio Slobodna Europa, передає УНН.
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Відомо, що Наумова у Сербії відправили у в'язницю за відмивання грошей.
Зазначається, що у липні перша інстанція відхилила запит України на екстрадицію Наумова, після чого було подано апеляцію.
Рішення першої інстанції підтвердили 29 вересня, що робить рішення судових органів Сербії не екстрадувати Наумова в Україну юридично обов'язковим, зазначають журналісти.
Запит на екстрадицію Наумова у вересні 2022 року до Сербії надіслав Офіс генерального прокурора України.
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Раніше Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Андрія Наумова, який перебуває під вартою в Сербії з червня 2022-го року.
Наумова заарештували 7 червня минулого року, коли він намагався потрапити з Сербії до Північної Македонії.
Сербська поліція оголосила, що гроші та діаманти, які були знайдені під час огляду автомобіля, “ймовірно походять від злочинної діяльності”, після чого Наумову висунули звинувачення у відмиванні грошей у Високому суді в Ниші.
На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
Як повідомила Сап’ян, під час розслідування стало відомо, що Кулініч лобіював призначення Наумова першим заступником голови СБУ.