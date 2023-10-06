Апелляционный суд в Сербии отклонил запрос Украины об экстрадиции бывшего разведчика Наумова
Киев • УНН
Киев. 6 октября. УНН. В Сербии апелляционный суд отказал экстрадировать в Украину бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, экс-генерала Андрея Наумова. Об этом сообщило Radio Slobodna Europa, передает УНН.
Детали
Известно, что Наумова в Сербии отправили в тюрьму за отмывание денег.
Отмечается, что в июле первая инстанция отклонила запрос Украины на экстрадицию Наумова, после чего была подана апелляция.
Решение первой инстанции подтвердили 29 сентября, что делает решение судебных органов Сербии не экстрадировать Наумова в Украину юридически обязательным, отмечают журналисты.
Запрос на экстрадицию Наумова в сентябре 2022 года в Сербию направил офис генерального прокурора Украины.
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Добавим
Ранее Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Андрея Наумова, который находится под стражей в Сербии с июня 2022-го года.
Наумова арестовали 7 июня прошлого года, когда он пытался добраться из Сербии в Северную Македонию.
Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные при осмотре автомобиля, “вероятно , были получены в результате преступной деятельности”, после чего Наумову было предъявлено обвинение в отмывании денег в Высоком суде в нише.
На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.
Как сообщила Сап’ян, в ходе расследования стало известно, что Кулинич лоббировал назначение Наумова первым заместителем председателя СБУ.