"До ситуації з мостами він теж дотичний": Малюк прокоментував роль ексголови СБУ в Криму Кулініча у швидкому захопленні Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ексначальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча перевіряють на причетність до дій, які призвели до швидкого захоплення російськими загарбниками Херсона. Про це розповів очільник спецслужби Василь Малюк в інтерв’ю одному з телеканалів, передає кореспондент УНН.
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На запитання про те, чому так швидко ворог пройшов до Херсона й чи причетний до цього Кулініч, Малюк відповів: «Я так розумію, що вас цікавить той момент, що не сталися вибухи в замінованих місцях. Відповідне кримінальне провадження перебуває в ДБР, вони здійснюють слідство. Наразі проводиться багато експертиз, і я не маю ніякого морального права розкривати карти, це їх провадження…».
Він додав, що наскільки йому відомо, провадження перебуває на завершальному етапі.
На уточнююче запитання, чи Кулініч дотичний до провалу, Малюк відповів: «У розрізі Кулініча ви правильно сказали, бо на одному з етапів своєї оперативно-службової діяльності він проводив в тих локаціях антитерористичні навчання, не погодивши це з керівництвом антитерористичного центру при СБУ... І тут, до ситуації з мостами, він теж дотичний. Тому це питання досліджується в рамках кримінального провадження щодо Кулініча», - розповів Малюк.
Доповнення
За підозрою в роботі на спецслужби рф та передачі їм таємних даних було затримано чинного співробітника Служби безпеки України, колишнього начальника СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
Суд відправив під варту без можливості внесення Олега Кулініча.