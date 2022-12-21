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"К ситуации с мостами он тоже причастен": Малюк прокомментировал роль экс-главы СБУ в Крыму Кулинича в быстром захвате Херсона

"К ситуации с мостами он тоже причастен": Малюк прокомментировал роль экс-главы СБУ в Крыму Кулинича в быстром захвате Херсона

Киев • УНН

 • 651411 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Экс-начальника СБУ в АР Крым Олега Кулинича проверяют на причастность к действиям, приведшим к быстрому захвату российскими захватчиками Херсона. Об этом рассказал руководитель спецслужбы Василий Малюк в интервью одному из телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

На вопрос о том, почему так быстро враг прошел в Херсон и причастен ли к этому Кулинич, Малюк ответил: «Я так понимаю, что вас интересует тот момент, что не произошли взрывы в заминированных местах. Соответствующее уголовное производство находится в ГБР, они ведут следствие. Сейчас проводится много экспертиз, и у меня нет никакого морального права раскрывать карты, это их производство…».

Он добавил, что, насколько ему известно, производство находится на завершающем этапе.

На уточняющий вопрос, причастен ли Кулинич к провалу, Малюк ответил: «В разрезе Кулинича вы правильно сказали, потому что на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил в тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ... И здесь, к ситуации с мостами, он тоже причастен. Поэтому этот вопрос исследуется в рамках уголовного производства по Кулиничу», - рассказал Малюк.

Дополнение

По подозрению в работе на спецслужбы рф и передаче им тайных данных был задержан действующий сотрудник Службы безопасности Украины, бывший начальник СБУ в АР Крым Олег Кулинич.

Суд отправил под стражу без возможности внесения Олега Кулинича.

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