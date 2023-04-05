У ДБР розповіли, хто лобіював призначення Наумова першим заступником керівника СБУ

Деталі

Як розповіла радниця, слідство встановило, що Кулініч виконував вказівки кураторів з рф та здійснював розстановку довірених осіб на деякі керівні посади в СБУ, в тому числі у регіональні підрозділи прикордонних областей України: Чернігівську, Сумську, Харківську та інших.

Крім цього, додала Сап'ян, ексначальник СБУ в Криму "неформально частково контролював роботу департаменту контррозвідки та деяких інших підрозділів Служби безпеки та регулярно дезінформував керівництво СБУ про реальні наміри спецслужб рф".

Згідно з опублікованими Держбюро перехопленими розмовами, він також лобіював призначення Андрія Наумова першим заступником голови СБУ. Між собою Кулініч та Сівкович називали Наумова міжособистісним ім'ям - "Охотник" ("Мисливець"), повідомила радниця.

Цитата

"Сівкович: А департамент контррозвідки повністю не його (колишнього голови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч: Я там плюс-мінус утримую ***, тому задача на це місце вивести "Охотника" (Андрія Наумова)... на першого зама.

Сівкович: Коли все буде вже більш-менш готово, воно швидко може бути, я просто швидко не хочу тому, що ви кадри не поставите, хоча якщо "Охотника" переконаєте, що "Охотник"... Хоча б "Охотника" поставте першим замом... Тому, що лінія контррозвідки, якщо "Охотник" її забере і цю штуку, то воно буде непогано, інше можемо самі там...", - йдеться в розмові, опублікованій ДБР.

Доповнення

7 червня 2022 року екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримали в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей.

За інформацією The Insider, росія була готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти президента України Володимира Зеленського. Як повідомили, над Зеленським у росії нібито хочуть влаштувати суд, де колишній генерал СБУ має заявити про "геноцид мирного населення Донбасу за наказом" президента.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо держзради колишнього начальника головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.