В ГБР рассказали, кто лоббировал назначение Наумова первым заместителем руководителя СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший начальник управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич, обвиняемый в госизмене, лоббировал назначение Андрея Наумова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Об этом во время брифинга сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, ссылаясь на перехваченные телефонные разговоры Кулинича и бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, передает УНН.
Детали
Как рассказала советница, следствие установило, что Кулинич выполнял указания кураторов из россии и расстановку доверенных лиц на некоторые руководящие должности в СБУ, в том числе в региональные подразделения пограничных областей Украины: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и других.
Кроме этого, добавила Сапьян, эксначальник СБУ в Крыму "неформально частично контролировал работу департамента контрразведки и некоторых других подразделений Службы безопасности и регулярно дезинформировал руководство СБУ о реальных намерениях спецслужб России".
Согласно опубликованным Госбюро перехваченным разговорам, он также лоббировал назначение Андрея Наумова первым заместителем главы СБУ. Между собой Кулинич и Сивкович называли Наумова межличностным именем – "Охотник", сообщила советница.
Цитата
"Сивкович: А департамент контрразведки полностью не его (бывшего главы СБУ Ивана Баканова, - ред.)?"
Кулинич: Я там плюс-минус удерживаю ***, поэтому задача на это место вывести "Охотника" (Андрея Наумова)... на первого зама.
Сивкович: Когда всё будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" убедите что "Охотник"... Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом... Потому что, линия контрразведки, если "Охотник" её заберёт и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там...", - говорится в разговоре, опубликованном ГБР.
Дополнение
7 июня 2022 года экс-руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей.
По информации The Insider, россия была готова предоставить Наумову убежище в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили, над Зеленским в россии якобы хотят устроить суд, где бывший генерал СБУ должен заявить о "геноциде мирного населения Донбасса по приказу" президента.
Напомним
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.