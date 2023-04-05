В ГБР рассказали, кто лоббировал назначение Наумова первым заместителем руководителя СБУ

Детали

Как рассказала советница, следствие установило, что Кулинич выполнял указания кураторов из россии и расстановку доверенных лиц на некоторые руководящие должности в СБУ, в том числе в региональные подразделения пограничных областей Украины: Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и других.

Кроме этого, добавила Сапьян, эксначальник СБУ в Крыму "неформально частично контролировал работу департамента контрразведки и некоторых других подразделений Службы безопасности и регулярно дезинформировал руководство СБУ о реальных намерениях спецслужб России".

Согласно опубликованным Госбюро перехваченным разговорам, он также лоббировал назначение Андрея Наумова первым заместителем главы СБУ. Между собой Кулинич и Сивкович называли Наумова межличностным именем – "Охотник", сообщила советница.

Цитата

"Сивкович: А департамент контрразведки полностью не его (бывшего главы СБУ Ивана Баканова, - ред.)?"

Кулинич: Я там плюс-минус удерживаю ***, поэтому задача на это место вывести "Охотника" (Андрея Наумова)... на первого зама.

Сивкович: Когда всё будет уже более-менее готово, оно быстро может быть, я просто быстро не хочу, потому что вы кадры не поставите, хотя если "Охотника" убедите что "Охотник"... Хотя бы "Охотника" поставьте первым замом... Потому что, линия контрразведки, если "Охотник" её заберёт и эту штуку, то оно будет неплохо, остальное можем сами там...", - говорится в разговоре, опубликованном ГБР.

Дополнение

7 июня 2022 года экс-руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей.

По информации The Insider, россия была готова предоставить Наумову убежище в обмен на показания против президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщили, над Зеленским в россии якобы хотят устроить суд, где бывший генерал СБУ должен заявить о "геноциде мирного населения Донбасса по приказу" президента.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении госизмены бывшего начальника главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича.