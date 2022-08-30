Підозрюваний у держзраді ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок в росії – The Insider
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Колишньому генералу СБУ Андрію Наумову, якого підозрюють у держзраді, можуть надати притулок в росії. Про це пише The Insider із посиланням на джерела у силових структурах, передає УНН.
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"Ексгенерал СБУ, який допоміг росіянам захопити ЧАЕС, може отримати притулок у рф в обмін на свідчення проти Зеленського", – ідеться у повідомленні.
Деталі
7 червня екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова затримали в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
В Україні його підозрюють у державній зраді. Як повідомило Держбюро розслідувань, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, яке забезпечує діяльність ЧАЕС, та керівну посаду в СБУ, Наумов збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження.
За інформацією The Insider, росія готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти Володимира Зеленського. Як повідомили, над президентом України у росії нібито хочуть влаштувати суд, де колишній генерал СБУ має заявити про "геноцид мирного населення Донбасу за наказом Зеленського".
Додамо
31 березня президент Володимир Зеленський поінформував, що двох українських генералів позбавили звання через те, що вони виявилися зрадниками.
За його словами, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумова Андрія Олеговича та ексначальника УСБУ в Херсонській області Криворучка Сергія Олександровича.
11 червня Наумова затримали у Сербії за підозрою у відмиванні коштів.