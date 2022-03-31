Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ

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"И сегодня принято еще одно решение. Насчет антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказание получат", - сказал Зеленский.

Детали

Больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

"Те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, нарушающие военную присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, его свободы и независимости, непременного будут лишены, в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, высших воинских званий. Случайным генералам с нами не по пути!", - отметил президент.

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