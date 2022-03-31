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Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ

Киев • УНН

 • 155177 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский лишил званий высших офицеров СБУ, которые изменили Родине и нарушили военную присягу. Об этом глава государства рассказал во время своего видеообращения, передает УНН.

Зеленский лишил высших воинских званий двух генералов СБУ

Цитата

"И сегодня принято еще одно решение. Насчет антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно все они наказание получат", - сказал Зеленский.

Детали 

Больше не генералы экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович.

"Те военнослужащие высшего офицерского состава, которым что-то помешало определиться, где их Родина, нарушающие военную присягу, данную на верность украинскому народу по защите нашего государства, его свободы и независимости, непременного будут лишены, в соответствии со статьей 48 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, высших воинских званий. Случайным генералам с нами не по пути!", - отметил президент.

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