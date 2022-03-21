Підтримали агресію рф: в Україні можуть позбавити почесних звань Повалій, Лободу, Баскова та Лорак

Деталі

Зокрема, просять позбавити державних нагород Миколу Баскова, Володимира Бортка, Василя Горелла, Філіпа Кіркорова, Ігоря Крутого, Кароліну Куєк (Ані Лорак), Світлану Лободу, Таїсію Повалій.

"У час, коли справжні митці України роблять все можливе, щоб підтримати нашу державу (займаються волонтерством; багато артистів навіть вступили до лав ЗСУ), дехто продовжує продавати свою гідність за криваві рублі, заперечує чи замовчує війну та підтримує агресію проти України. Ці люди не матимуть жодних почестей в Україні не лише на людському рівні, а й офіційно", – зазначила Євгенія Кравчук.

Нагадаємо

Український суд дозволив заарештувати без права внесення застави російського співака Миколу Баскова.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначила, що Басков своїми діями пропагував та виправдовував вторгнення росії.