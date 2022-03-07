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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Виправдовував війну: український суд дозволив заарештувати Баскова

Виправдовував війну: український суд дозволив заарештувати Баскова

Київ • УНН

 • 125578 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Український суд дозволив заарештувати без права внесення застави російського співака Миколу Баскова. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНН.

Венедіктова зазначила, що Басков своїми діями пропагував, виправдовував війну, і запросив смерть в Україну.

Цитата

"Цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений в соціальних мережах - це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян РФ. Частина з них прийшла в наш будинок з метою покінчити з нами, інші втратили своїх дітей, а хтось вам просто повірив і вирішив в руки взяти зброю",-написала Венедіктова.

Деталі

Венедіктова опублікувала рішення суду про надання дозволу на застосування до Баскова запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"Ближче до справи, Микола Вікторович Басков. З цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна - підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт. Для вас це в практичній площині означає, що в самому недалекому майбутньому ви будете затримані правоохоронними органами тієї країни, кордон якої ви перетнете", - повідомила Венедіктова.

Вона порадила Баскову витратити якийсь час на пошук адекватних і грамотних юристів.

"Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше - показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту", - написала Венедіктова.

Додамо

Басков підтримав Путіна в повномасштабному вторгненні в Україну.

Доповнення

Венедіктова повідомляла, що російська телеведуча і продюсер Тіна Канделакі найближчим часом буде оголошена в міжнародний розшук за поширення російської пропаганди.

Українські Національні Новини

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