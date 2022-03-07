Оправдывал войну: украинский суд разрешил арестовать Баскова

Венедиктова отметила, что Басков своими действиями пропагандировал, оправдывал войну, и пригласил смерть в Украину.

Цитата

"Этот факт мы проигнорировать права не имеем. Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях - это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие", - написала Венедиктова.

Детали

Венедиктова опубликовала решение суда о предоставлении разрешения на применение к Баскову меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

"Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина - подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы. Больше того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения ходатайства о вашем аресте. Для вас это в практической плоскости означает, что в самом скором будущем вы будете задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой вы пересечёте", - сообщила Венедиктова.

Она посоветовала Баскову потратить какое-то время на поиск адекватных и грамотных юристов.

"Ваши друзья во власти порекомендуют забыть об этом нелепом инциденте и продолжать богато и красиво жить. Наша же задача несколько иная - показать всему миру, что украинские прокуроры и судьи действуют исключительно в рамках закона, предоставляя подозреваемому лицу все возможности для осуществления своей защиты", - написала Венедиктова.

Добавим

Басков поддержал Путина в полномасштабном вторжении в Украину.

Дополнение

Венедиктова сообщала, что российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки в ближайшее время будет объявлена в международный розыск за распространение российской пропаганды.