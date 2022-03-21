Поддержали агрессию рф: в Украине могут лишить почетных званий Повалий, Лободу, Баскова и Лорак

Детали

В частности, просят лишить государственных наград Николая Баскова, Владимира Бортко, Василия Горела, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, Каролину Куек (Ани Лорак), Светлану Лободу, Таисию Повалий.

"В то время, когда настоящие артисты Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), кое-кто продолжает продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицает или замалчивает войну и поддерживает агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально", - отметила Евгения Кравчук.

Напомним

Украинский суд разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что Басков своими действиями пропагандировал и оправдывал вторжение россии.