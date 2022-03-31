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Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський позбавив звань вищих офіцерів СБУ, які зрадили Батьківщині та порушили військову присягу. Про це глава держави розповів під час свого відеозвернення, передає УНН. 

Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ

Цитата

"І сьогодні ухвалене ще одне рішення. Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають", - сказав Зеленський.

Деталі 

Більше не генерали екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

"Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі!", - зазначив президент.

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