Зеленський позбавив вищих військових звань двох генералів СБУ

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"І сьогодні ухвалене ще одне рішення. Щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають", - сказав Зеленський.

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Більше не генерали екс-начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та екс-начальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

"Ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, вищих військових звань. Випадковим генералам з нами не по дорозі!", - зазначив президент.

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