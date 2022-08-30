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Подозреваемый в госизмене экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в россии – The Insider

Киев • УНН

 • 210686 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Бывшему генералу СБУ Андрею Наумову, которого подозревают в госизмене, могут предоставить убежище в россии. Об этом пишет The Insider со ссылкой на источники в силовых структурах, передает УНН.

Подозреваемый в госизмене экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в россии – The Insider

Цитата

"Экс-генерал СБУ, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в рф в обмен на показания против Зеленского", – говорится в сообщении.

Детали

7 июня экс-руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова задержали в Сербии за контрабанду незадекларированных ценностей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В Украине его подозревают в государственной измене. Как сообщило Госбюро расследований, занимая должность руководителя государственного предприятия, которое обеспечивает деятельность ЧАЭС, и руководящую должность в СБУ, Наумов собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения.

По информации The Insider, россия готова предоставить Наумову убежище в обмен на показания против Владимира Зеленского. Как сообщили, над президентом Украины в россии якобы хотят устроить суд, где бывший генерал СБУ должен заявить о "геноциде мирного населения Донбасса по приказу Зеленского".

Добавим

31 марта президент Владимир Зеленский проинформировал, что двух украинских генералов лишили звания из-за того, что они оказались предателями. 

По его словам, речь идет об экс-начальнике главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Наумове Андрее Олеговиче и экс-начальнике УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергее Александровиче.

11 июня Наумов был задержан в Сербии по подозрению в отмывании средств.

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