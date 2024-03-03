В Сербии оппозиция добилась проведения повторных муниципальных выборов

В столице Сербии - Белграде - правящая партия согласилась на проведение новых муниципальных выборов. Это решение было принято в результате массовых протестов оппозиции и критики, поступившей после голосования, которое состоялось 17 декабря 2023 года. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра столицы Сербии, Александар Шапич, которого цитирует балканская служба Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Оппозиция обвиняла власти в фальсификации результатов выборов в Белграде, утверждая, что официальные итоги голосования не отражают реальную волю избирателей, поскольку ни одна политическая сила не получила большинства голосов. Протесты против этого решения продолжались в декабре и январе.

28 февраля 2024 года Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в своем докладе о выборах в Сербии отметило многочисленные нарушения демократических стандартов, в частности, неравенство в СМИ в пользу правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича и недопущение целесообразного использования общественных фондов.

Хотя прямого обвинения в фальсификации результатов не было, исполняющий обязанности мэра Белграда и заместитель председателя правящей партии, Александр Шапич, 2 марта заявил, что партия "готова" к новым выборам и согласна на них, чтобы обеспечить полную легитимность процесса голосования. говорится в сообщении

Дата новых выборов должна быть объявлена в течение следующих 30 дней. Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" считает согласие властей на проведение новых выборов своей большой победой.

Президент Вучич, который не отказывается от связей с Россией, одновременно стремится поддерживать хорошие отношения с Европейским Союзом, ведь Сербия является кандидатом на вступление в ЕС.

Суд Сербии вернул дело экс-генерала СБУ Наумова на новое рассмотрение