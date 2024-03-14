Использует, как живой щит: в ГУР подтвердили, что рф блокирует эвакуацию в белгородской области

Российские власти блокируют эвакуацию гражданского населения из белгородской области на фоне прорыва границы российских добровольческих отрядов. Власти рф пытаются использовать мирных жителей, как живой щит для того, чтобы защищать российские террористический режим. Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Враг действительно располагает военные цели среди гражданских объектов, поэтому неоднократно представители РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона призывали местных жителей к эвакуации и местные так называемые власти обеспечить эвакуацию местных жителей и мирных граждан", - сказал Юсов.

На вопрос, действительно ли российские власти блокируют эвакуацию гражданских из белгородской области, Юсов ответил: "Мы можем подтвердить эту информацию. Сегодня в течение дня публичными стал ряд перехватов, как разговоров между силовиками, так и разговоров местных жителей, которые констатируют, что транспортные узлы окружены силовиками, стоят блокпосты. Есть угрозы как санкциями, так и увольнением с работы. Власть пытается использовать в очередной раз мирных жителей, своих же сограждан, как живой щит для того, чтобы защищать российские террористический режим".

Вместе с тем он отметил, что есть информация и факты, что по крайней мере в нескольких населенных пунктах эвакуация таки продолжается, в частности речь идет о Гайвороне на границе с Украиной.

Дополнение

Добровольческий Корпус заявил, что в связи с проведением ограниченной военной операции на территории курской и белгородской областей рф, они дают гуманитарный коридор для гражданских и российских военных для того, чтобы беспрепятственно выйти из населенных пунктов в приграничных районах.

Ранее Юсов сообщал, что на территории курской и белгородской области рф, куда вошли легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК) и "Сибирский батальон", ведутся активные боевые действия.