Україна та Словенія планують ратифікувати Угоду про донацію коштів на розмінування
Київ • УНН
Україна та Словенія планують ратифікувати угоду про виділення Словенією коштів на допомогу Україні у розмінуванні.
У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів у сферу розмінування. Планується, що досвід словенських організацій та асоціацій у сфері гуманітарного розмінування сприятиме діяльності у відповідній сфері в Україні.
Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування". В ньому йдеться про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування.
Наголошується, що угода сприятиме низці заходів.
Це використання Урядом України у своїй діяльності з гуманітарного розмінування знань та досвіду словенських уповноважених урядових підрозділів, неурядових організацій та асоціацій у сфері гуманітарного розмінування.
Також планується двостороннє співробітництво між країнами у сфері гуманітарного розмінування.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що завдяки зусиллям з розмінування за минулий рік 18 000 квадратних кілометрів раніше забруднених українських земель були очищені та повернуті до господарського використання.
Також УНН повідомляв, що в Словенії лікарі відкликали згоду на понаднормову роботу, що загрожує значними проблемами для медичних установ.