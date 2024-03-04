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Україна та Словенія планують ратифікувати Угоду про донацію коштів на розмінування

Київ • УНН

 • 31252 перегляди

Україна та Словенія планують ратифікувати угоду про виділення Словенією коштів на допомогу Україні у розмінуванні.

Україна та Словенія планують ратифікувати Угоду про донацію коштів на розмінування

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів у сферу розмінування. Планується, що досвід словенських організацій та асоціацій у сфері гуманітарного розмінування сприятиме діяльності у відповідній сфері в Україні.

Про це повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Словенія про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування". В ньому йдеться про донацію безповоротних коштів Уряду Республіки Словенія Уряду України для гуманітарної допомоги з діяльності у сфері розмінування.

Наголошується, що угода сприятиме низці заходів.

Це використання Урядом України у своїй діяльності з гуманітарного розмінування знань та досвіду словенських уповноважених урядових підрозділів, неурядових організацій та асоціацій у сфері гуманітарного розмінування.

Також планується двостороннє співробітництво між країнами у сфері гуманітарного розмінування.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що завдяки зусиллям з розмінування за минулий рік 18 000 квадратних кілометрів раніше забруднених українських земель були очищені та повернуті до господарського використання.

Також УНН повідомляв, що в Словенії лікарі відкликали згоду на понаднормову роботу, що загрожує значними проблемами для медичних установ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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