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Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель - Шмигаль

Київ • УНН

 • 21677 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив, що завдяки зусиллям з розмінування за минулий рік 18 000 квадратних кілометрів раніше забруднених українських земель були очищені та повернуті до господарського використання.

Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель - Шмигаль

Завдяки розмінуванню в економіку за рік вдалося повернути 18 тисяч квадратних кілометрів земель. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

18 тис. кв. км ми ввели в економіку. Якщо минулого року ми комунікували про 174 тис. кв. км, які знаходяться під мінним або іншим забрудненням, снарядів або бомб, які не розірвалися, то цього року ця цифра зменшилася до 156 тис. кв. км. І відповідно, різниця була повернена в економіку України завдяки роботі ДСНС, військовим і операторам гуманітарного розмінування, обстеження цих земель і повернення їх до життя

- сказав Шмигаль.

Він розповів, що наразі створена вся необхідна інфраструктура, кількість операторів гуманітарного розмінування за останній місяць збільшилася з 26 до 29, а також ще 48 потенційних операторів з гуманітарного розмінування проходять сертифікацію.

Нагадаємо

Штучний інтелект допомагатиме в гуманітарному розмінуванні території України. Відповідну угоду про партнерство підписали міністерство економіки та технологічна компанія Palantir у межах візиту української делегації до Великої Британії.

Павло Башинський

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