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Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 15:05  •  2379 просмотра

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Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что благодаря усилиям по разминированию за прошлый год 18 000 квадратных километров ранее загрязненных украинских земель были очищены и возвращены к хозяйственному использованию.

Благодаря разминированию в экономику за год удалось вернуть 18 тысяч квадратных километров земель. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

18 тыс. кв. км мы ввели в экономику. Если в прошлом году мы коммуницировали о 174 тыс. кв. км, которые находятся под минным или другим загрязнением, снарядов или бомб, которые не разорвались, то в этом году эта цифра уменьшилась до 156 тыс. кв. км. И соответственно, разница была возвращена в экономику Украины благодаря работе ГСЧС, военным и операторам гуманитарного разминирования, обследования этих земель и возвращения их к жизни

- сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что сейчас создана вся необходимая инфраструктура, количество операторов гуманитарного разминирования за последний месяц увеличилось с 26 до 29, а также еще 48 потенциальных операторов по гуманитарному разминированию проходят сертификацию.

Напомним

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию.

Павел Башинский

Павел Башинский

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україні за рік вдалося розмінувати та повернути в економіку 18 тис. квадратних кілометрів земель - Шмигаль
Ukraine managed to demine and return 18 thousand square kilometers of land to the economy in a year - Shmyhal
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Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

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