Украине за год удалось разминировать и вернуть в экономику 18 тыс. квадратных километров земель - Шмыгаль

Благодаря разминированию в экономику за год удалось вернуть 18 тысяч квадратных километров земель. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, передает УНН.

Детали

18 тыс. кв. км мы ввели в экономику. Если в прошлом году мы коммуницировали о 174 тыс. кв. км, которые находятся под минным или другим загрязнением, снарядов или бомб, которые не разорвались, то в этом году эта цифра уменьшилась до 156 тыс. кв. км. И соответственно, разница была возвращена в экономику Украины благодаря работе ГСЧС, военным и операторам гуманитарного разминирования, обследования этих земель и возвращения их к жизни - сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что сейчас создана вся необходимая инфраструктура, количество операторов гуманитарного разминирования за последний месяц увеличилось с 26 до 29, а также еще 48 потенциальных операторов по гуманитарному разминированию проходят сертификацию.

Напомним

Искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины. Соответствующее соглашение о партнерстве подписали министерство экономики и технологическая компания Palantir в рамках визита украинской делегации в Великобританию.