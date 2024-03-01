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Словенія зіткнулась з безпрецедентним страйком лікарів, які скасували понаднормову роботу

Київ • УНН

 • 28262 перегляди

Лікарі в Словенії відкликали згоду на понаднормову роботу, що загрожує значними проблемами для медичних установ.

Словенія зіткнулась з безпрецедентним страйком лікарів, які скасували понаднормову роботу

Майже половина лікарів Словенії погодилися відкликати свою згоду на понаднормову роботу, після страйку, який тривав сім тижнів. Відповідний крок загрожує значними проблемами для закладів охорони здоров’я країни.

Про це повідомляє RTV Словенія та 20 minutes, передає УНН.

Деталі

У Словенії вже майже два місяці триває Страйк лікарів. Сьогодні набув чинності страйковий захід, згідно з яким лікарі відкликають свою згоду на понаднормову роботу. Центр охорони здоров’я Цельє стверджує, що 47 відсотків лікарів вже відкликали свою згоду на понаднормову роботу, - медфахівці вирішили не працювати більше 48 годин на тиждень.

Рішення може призвести до проблем у державних медичних установах. Уряд відреагував на це постановою, яка розширила перелік медичних послуг, які повинні надаватися, незважаючи на страйки.

Доповнення

Страйк лікарів у Словенії наближається до завершення. Уряд країни реквізує лікарів після більш ніж півторамісячного страйку, мотивованого вимогами щодо зарплати, на тлі соціального невдоволення в маленькій альпійській країні.

Ми повинні захищати основні права пацієнтів, гарантовані Конституцією

- заявила міністр охорони здоров’я Валентина Превольнік Рупель, оголосивши про надзвичайні заходи в умовах посилення руху.

Одна з головних профспілок засудила "незаконну практику", висловивши жаль з приводу того, що влада вдається до "примусу", щоб зламати громадський рух у цій галузі, чого ніколи не було з часів незалежності Словенії в 1991 році.

Нагадаємо

У Південній Кореї відбувся страйк медперсоналу через оголошення реформи, спрямованої на зміну кількості лікарів.

Лікар президента США Джо Байдена за підсумками щорічного медичного обстеження заявив, що його здоров'я дозволяє йому виконувати обов'язки глави держави, і жодних нових проблем під час медогляду виявлено не було.

Сотні тисяч мандрівників у Франції змушені були шукати автомобільні сполучення через масштабний страйк контролерів SNCF.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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