Словения столкнулась с беспрецедентной забастовкой врачей, которые отменили сверхурочную работу

Почти половина врачей Словении согласились отозвать свое согласие на сверхурочную работу, после забастовки, которая длилась семь недель. Соответствующий шаг грозит значительными проблемами в учреждениях здравоохранения страны.

Об этом сообщает RTV Словения и 20 minutes, передает УНН.

Детали

В Словении уже почти два месяца продолжается Забастовка врачей. Сегодня вступила в силу забастовочная мера, согласно которой врачи отзывают свое согласие на сверхурочную работу. Центр здравоохранения Целье утверждает, что 47 процентов врачей уже отозвали свое согласие на сверхурочную работу, - медспециалисты решили не работать более 48 часов в неделю.

Решение может привести к проблемам в государственных медицинских учреждениях. Правительство отреагировало на это постановлением, которое расширило перечень медицинских услуг, которые должны предоставляться, несмотря на забастовки.

Дополнение

Забастовка врачей в Словении близится к завершению. Правительство страны реквизирует врачей после более чем полуторамесячной забастовки, мотивированной требованиями по зарплате, на фоне социального недовольства в маленькой альпийской стране.

Мы должны защищать основные права пациентов, гарантированные Конституцией - заявила министр здравоохранения Валентина Превольник Рупель, объявив о чрезвычайных мерах в условиях усиления движения.

Один из главных профсоюзов осудил "незаконную практику", выразив сожаление по поводу того, что власти прибегают к "принуждению", чтобы сломать общественное движение в этой области, чего никогда не было со времен независимости Словении в 1991 году.

Напомним,

В Южной Корее состоялась забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей.

Врач президента США Джо Байдена поитогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему исполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем во время медосмотра выявлено не было.

Сотни тысяч путешественников во Франции вынуждены были искать автомобильные сообщения из-за масштабной забастовки контролеров SNCF.