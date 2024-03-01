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Словения столкнулась с беспрецедентной забастовкой врачей, которые отменили сверхурочную работу

Словения столкнулась с беспрецедентной забастовкой врачей, которые отменили сверхурочную работу

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:07  •  4970 просмотра

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Врачи в Словении отозвали согласие на сверхурочную работу, что грозит значительными проблемами для медицинских учреждений.

Почти половина врачей Словении согласились отозвать свое согласие на сверхурочную работу, после забастовки, которая длилась семь недель. Соответствующий шаг грозит значительными проблемами в учреждениях здравоохранения страны.

Об этом сообщает RTV Словения и 20 minutes, передает УНН.

Детали

В Словении уже почти два месяца продолжается Забастовка врачей. Сегодня вступила в силу забастовочная мера, согласно которой врачи отзывают свое согласие на сверхурочную работу. Центр здравоохранения Целье утверждает, что 47 процентов врачей уже отозвали свое согласие на сверхурочную работу, - медспециалисты решили не работать более 48 часов в неделю.

Решение может привести к проблемам в государственных медицинских учреждениях. Правительство отреагировало на это постановлением, которое расширило перечень медицинских услуг, которые должны предоставляться, несмотря на забастовки.

Дополнение

Забастовка врачей в Словении близится к завершению. Правительство страны реквизирует врачей после более чем полуторамесячной забастовки, мотивированной требованиями по зарплате, на фоне социального недовольства в маленькой альпийской стране.

Мы должны защищать основные права пациентов, гарантированные Конституцией

- заявила министр здравоохранения Валентина Превольник Рупель, объявив о чрезвычайных мерах в условиях усиления движения.

Один из главных профсоюзов осудил "незаконную практику", выразив сожаление по поводу того, что власти прибегают к "принуждению", чтобы сломать общественное движение в этой области, чего никогда не было со времен независимости Словении в 1991 году.

Напомним,

В Южной Корее состоялась забастовка медперсонала из-за объявления реформы, направленной на изменение количества врачей.

Врач президента США Джо Байдена поитогам ежегодного медицинского обследования заявил, что его здоровье позволяет ему исполнять обязанности главы государства, и никаких новых проблем во время медосмотра выявлено не было.

Сотни тысяч путешественников во Франции вынуждены были искать автомобильные сообщения из-за масштабной забастовки контролеров SNCF.

Игорь Тележников

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