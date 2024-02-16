Половина поїздів скасовано, сотні тисяч людей змушені шукати автосполучення через масштабний страйк залізничників у Франції
Київ • УНН
Сотні тисяч мандрівників у Франції змушені шукати автомобільні сполучення через масштабний страйк контролерів SNCF.
Страйк контролерів Національної компанії французьких залізниць (SNCF) розпочався ввечері в четвер, 15 лютого і триватиме протягом усіх вихідних, тобто зимових канікул у Франції, передає УНН із посиланням на France Bleu та SRF News.
Деталі
Згідно з інформацією ЗМІ, у Франції почали страйк менеджери поїздів, які відповідають за перевірку квитків і безпеку. Зазначається, що у Франції цей страйк збігається з вихідними днями на честь шкільних канікул у кількох великих містах, тому очікується, що він торкнеться мільйона мандрівників. Наразі очікують значні збої в роботі TGV (Train à Grande Vitesse - "швидкісний поїзд") та скасування половини поїздів. SNCF оголосила, що пріоритет надаватиметься поїздкам, які ведуть до гірськолижних курортів. Деякі лінії постраждають більше, наприклад Париж-Бордо, де скасовано більше 60% поїздів, повідомляє France Bleu.
Контекст
Кілька профспілок закликали до страйку, оскільки, на їхню думку, SNCF недостатньо виконала свої обіцянки. Разом з тим, у пресі згадують, що після страйку керівників поїздів під час різдвяних свят у 2022 році, залізнична компанія пообіцяла численні покращення. Керівник SNCF Voyages Крістоф Фаніше назвав заклик до страйку "незрозумілим" і послався на обіцянки, які вже були виконані, включаючи додаткові робочі місця.
Нагадаємо
Франція та Україна незабаром підпишуть двосторонню угоду, яка окреслить довгострокову гуманітарну, фінансову, військову та відновлювальну підтримку України.
УНН повідомляв, що три людини були поранені, двоє легко і одна серйозно, але без загрози для життя, в результаті нападу з ножем на Ліонському вокзалі в Парижі, на початку лютого.