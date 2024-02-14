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Україна та Франція найближчим часом підпишуть угоду про безпеку – МЗС Франції

Україна та Франція найближчим часом підпишуть угоду про безпеку – МЗС Франції

Київ • УНН

 • 34785 перегляди

Франція та Україна незабаром підпишуть двосторонню угоду, яка окреслить довгострокову гуманітарну, фінансову, військову та відновлювальну підтримку України.

Франція та Україна підпишуть двосторонню угоду про зобов'язання у сфері безпеки найближчим часом. У цьому запевняє міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн, передає УНН.

Двостороння угода перебуває на стадії обговорення та, ймовірно, незабаром буде підписана між президентом Еммануелем Макроном і президентом Володимиром Зеленським.

– сказав Сежурн на слуханнях у парламенті.

Деталі

Очікувалося, що цього місяця Президент Франції Еммануель Макрон підпише угоду щодо безпеки в Україні, але він відклав свою поїздку у Київ з міркувань безпеки.

Французька угода окреслить рамки для довгострокової гуманітарної та фінансової допомоги, підтримки реконструкції та військової допомоги. За словами двох дипломатів, обізнаних щодо цих переговорів, після підписання Франція оголосить про виділення 200 мільйонів євро для цивільних проєктів в Україні, що реалізовуватимуть французькі компанії.

Однак, за словами дипломатів, ця угода не стосуватиметься фінансових зобов’язань щодо поставок зброї в Україну. Оскільки для погодження фінансування на оборону Париж отримати спочатку схвалення такого фінансування у парламенті.

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Макрон, швидше за все, зробить публічні заяви по питаннях військової допомоги окремо. Він уже заявив, що Париж надішле регулярні постачання ракет класу "повітря-земля" і 40 додаткових крилатих ракет великої дальності.

Найближчими днями ми надамо цифри та дамо вам прозорість щодо військової та цивільної допомоги. 

— сказав Сежурн.

Він не уточнив, чи має на увазі допомогу в рамках угоди, чи загальну підтримку України Францією.

Додатково

Франція зіткнулася з критикою з боку деяких союзників через її небажання оприлюднювати свої військові зобов’язання перед Україною. ЗМІ посилаючись на дані  звіту Інституту Кіля, акцентували, що Франція на 12-м місці у рейтингу країн-постачальників військової та цивільної допомоги Україні. Зокрема, там значилась цифра у 1,7 млрд євро перерахованих для України.

Французькі офіційні особи відкинули ці цифри, як такі що не відповідають дійсності. Та зазначили, що якість зброї з Франції була вирішальною для військових зусиль Києва.

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