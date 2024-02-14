Украина и Франция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности - МИД Франции

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12.02.24  •  202751 просмотра

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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