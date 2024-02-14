Украина и Франция в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности - МИД Франции

Франция и Украина подпишут двустороннее соглашение об обязательствах в сфере безопасности в ближайшее время. В этом уверяет министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн, передает УНН.

Двустороннее соглашение находится на стадии обсуждения и, вероятно, вскоре будет подписано между президентом Эммануэлем Макроном и президентом Владимиром Зеленским. - сказал Сежурн на слушаниях в парламенте.

Детали

Ожидалось, что в этом месяце Президент Франции Эммануэль Макрон подпишет соглашение по безопасности в Украине, но он отложил свою поездку в Киев из соображений безопасности.

Французское соглашение очертит рамки для долгосрочной гуманитарной и финансовой помощи, поддержки реконструкции и военной помощи. По словам двух дипломатов, осведомленных об этих переговорах, после подписания Франция объявит о выделении 200 миллионов евро для гражданских проектов в Украине, которые будут реализовывать французские компании.

Однако, по словам дипломатов, это соглашение не будет касаться финансовых обязательств по поставкам оружия в Украину. Поскольку для согласования финансирования на оборону Париж получить сначала одобрение такого финансирования в парламенте.

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Макрон, скорее всего, сделает публичные заявления по вопросам военной помощи отдельно. Он уже заявил, что Париж пришлет регулярные поставки ракет класса "воздух-земля" и 40 дополнительных крылатых ракет большой дальности.

В ближайшие дни мы предоставим цифры и дадим вам прозрачность по военной и гражданской помощи. - сказал Сежурн.

Он не уточнил, имеет ли в виду помощь в рамках соглашения, или общую поддержку Украины Францией.

Дополнительно

Франция столкнулась с критикой со стороны некоторых союзников из-за ее нежелания обнародовать свои военные обязательства перед Украиной. СМИ ссылаясь на данные отчета Института Киля, акцентировали, что Франция на 12-м месте в рейтинге стран-поставщиков военной и гражданской помощи Украине. В частности, там значилась цифра в 1,7 млрд евро перечисленных для Украины.

Французские официальные лица отвергли эти цифры, как не соответствующие действительности. И отметили, что качество оружия из Франции было решающим для военных усилий Киева.

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