У Парижі сталася атака з ножем на вокзалі, поранено трьох людей
Київ • УНН
Три людини були поранені, двоє легко і одна серйозно, але без загрози для життя, в результаті нападу з ножем на Ліонському вокзалі в Парижі рано вранці в суботу, згідно з повідомленням поліції, яка затримала ймовірного нападника, чиї мотиви залишилися незрозумілими.
У результаті атаки з ножем рано-вранці в суботу на Ліонському вокзалі в Парижі поранення отримали троє людей, з посиланням на поліцію повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У поліції заявили, що затримали імовірного нападника.
Двоє з постраждалих отримали легкі поранення, а третій зазнав більш серйозних поранень, але не перебував у небезпечній для життя ситуації, додали в поліції.
Мотиви підозрюваного у нападі відразу не були зрозумілі.
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