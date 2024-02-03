В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека

В результате атаки с ножом рано утром в субботу на Лионском вокзале в Париже ранения получили три человека, со ссылкой на полицию сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В полиции заявили, что задержали предполагаемого нападавшего.

Двое из пострадавших получили легкие ранения, а третий получил более серьезные ранения, но не находился в опасной для жизни ситуации, добавили в полиции.

Мотивы подозреваемого в нападении сразу не были понятны.

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