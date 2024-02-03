В Париже произошла атака с ножом на вокзале, ранены три человека
Три человека были ранены, двое легко и один серьезно, но без угрозы для жизни, в результате нападения с ножом на Лионском вокзале в Париже рано утром в субботу, согласно сообщению полиции, которая задержала предполагаемого нападавшего, чьи мотивы остались неясными.
МИД Украины передал ноту протеста Никарагуа из-за приезда российской делегации из оккупированного Крыма
Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест Никарагуа в связи с приездом российской делегации из оккупированного Крыма.
По Херсонской области россияне выпустили 218 снарядов, ранены 7 человек, в том числе ребенок
За минувшие сутки российские войска 67 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранения получили семь человек, в том числе ребенок.
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети
Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.
россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк
российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе.
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети
На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде
Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки
За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск
Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии
Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.