В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур
Киев • УНН
Несколько подростков были заключены в Париже за причастность к убийству учителя Самуэля Пати, которого убили в октябре 2020 года за показ карикатур на пророка Мухаммеда. Приговоры варьируются от 14 месяцев до двух лет. Полное судебное разбирательство дела продолжится в конце 2024 года.
В Париже нескольких подростков отправили в тюрьму после убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года из-за его карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.
Уточняется, что подсудимые получили разные сроки заключения - от 14 месяцев до двух лет. Тех, кто следил за погибшим и указал на него убийцу, приговорили к самым суровым наказаниям.
Судебное разбирательство по делу Пати будет продолжено в конце 2024 года. Тогда перед судом предстанут еще восемь человек.
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В октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати подстерег возле колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулаха Анзорова, которого позже застрелили полицейские. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo на уроке в школе.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.
В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур
Несколько подростков были заключены в Париже за причастность к убийству учителя Самуэля Пати, которого убили в октябре 2020 года за показ карикатур на пророка Мухаммеда. Приговоры варьируются от 14 месяцев до двух лет. Полное судебное разбирательство дела продолжится в конце 2024 года.
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