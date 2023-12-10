В Париже подростков отправили в тюрьму после убийства учителя из-за карикатур

В Париже нескольких подростков отправили в тюрьму после убийства учителя Самюэля Пати в октябре 2020 года из-за его карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BFMTV, передает УНН.

Уточняется, что подсудимые получили разные сроки заключения - от 14 месяцев до двух лет. Тех, кто следил за погибшим и указал на него убийцу, приговорили к самым суровым наказаниям.

Судебное разбирательство по делу Пати будет продолжено в конце 2024 года. Тогда перед судом предстанут еще восемь человек.

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В октябре 2020 года преподавателя Самюэля Пати подстерег возле колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулаха Анзорова, которого позже застрелили полицейские. Причиной убийства стала демонстрация преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo на уроке в школе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство учителя терактом. После нападения власти страны усилили внимание к чеченцам и ускорили процесс высылки тех, кто подозревается в радикализации.