У Франції школярів підозрюють у причетності до вбивства вчителя
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Франції в четвер, 26 листопада, було розпочато розслідування відносно ще трьох школярів, яких вважають можливими спільниками вбивці вчителя Самюеля Паті, який показав під час уроку карикатури на пророка Мохаммеда. Слідство вважає, що саме ці підлітки вказали зловмисникові на вчителя, передає УНН із посиланням на DW та AFP.
Ще одну школярку підозрюють у поширенні завідомо неправдивої інформації про Паті. За відомостями французького агентства AFP, мова йде про дочку чоловіка, який активно вів кампанію ворожнечі проти Паті в інтернеті. Ним слідство зацікавилося вже в жовтні.
В цілому на сьогоднішній день у зв’язку з вбивством Самюеля Паті ведеться розслідування відносно 14 осіб, в тому числі неповнолітніх.
47-річний викладач історії, географії та суспільствознавства Самюель Паті 16 жовтня був жорстоко вбитий під Парижем молодим вихідцем з Чечні.
За даними французької влади, злочин було визнано терактом. Вбивство викликало в країні величезний суспільний резонанс, бо було скоєно з ісламістських мотивів. Даючи урок на тему свободи слова, Паті показав своїм учням карикатури на пророка Мохаммеда, створену редакцією журналу Charlie Hebdo. Готуючись до нападу на педагога, 18-річний виходець із Чечні заявив в соцмережах, що мотивом для його вчинку є саме ці карикатури.
Коментуючи вбивство вчителя, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що іслам перебуває в стані кризи, а Паті — це “тихий герой” і “втілення республіки”. “Ми не станемо відмовлятися від карикатур і малюнків”, — додав він.
Ці та подібні висловлювання Макрона викликали хвилю антифранцузьких виступів в Туреччині і ряді інших мусульманських країн. При цьому протестуючі звинувачували Макрона в ненависті до всіх мусульман і навіть расизмі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Charlie Hebdo опублікував карикатуру на президента Туреччини
4 листопада в листі, опублікованому в газеті Financial Times, Емманюель Макрон підкреслив, що Франція є такий же світською країною для мусульман, як і для християн, іудеїв, буддистів і інших віруючих. “Я нікому не дозволю стверджувати, що Франція чи її уряд заохочують расизм по відношенню до мусульман”, — підкреслив він.
Нагадаємо, Макрон на тлі серії атак вимагає ухвалення хартії для протистояння ісламізму.