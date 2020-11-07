Ще трьом затриманим у справі про вбивство вчителя у Франції пред'явили звинувачення

За відомостями джерел видання, двом молодим людям у віці вісімнадцяти років і сімнадцятирічній дівчині були пред’явлені звинувачення у “співучасті в терористичному акті”. Антитерористична прокуратура зажадала обрати для них в якості запобіжного заходу попередній висновок, проте суд застосував його тільки для молодих людей, відпустивши дівчину під судовий контроль.

Молоді люди, один з яких є вихідцем з Чечні, зокрема, підозрюються в тому, що контактували з терористом за допомогою соціальних мереж.

22 жовтня в рамках розслідування теракту звинувачення були також пред’явлені семи громадянам.

У Франції за останні тижні сталася серія нападів ісламістів. 16 жовтня у французькому місті Конфлан-Сент-Онорін (столичний регіон Іль-де-Франс) екстреміст вбив учителя історії і географії Самюеля Паті. Після жорстокої розправи над викладачем зловмисник спробував погрожувати ножем прибулим на місце поліцейським, але був застрелений.

29 жовтня 21-річний виходець з Тунісу, озброєний ножем, напав на парафіян собору Нотр-Дам в Ніцці. В результаті атаки загинули три людини, нападник затриманий. В цей же день напади відбулися в Авіньйоні і в саудівській Джидді, де зловмисник напав на охоронця французького консульства.