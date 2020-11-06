Атаки у Франції: в передмісті Парижа біля школи затримали чоловіка, озброєного ножем

“Я дякую силам правопорядку за холоднокровність і швидкі дії, — зазначив міністр. — Вони оперативно втрутилися в ситуацію і затримали небезпечну людину, озброєну ножем, неподалік початкової школи в департаменті Сен-Сен-Дені”. За словами Дарманена, затриманий “поводився загрозливо”.

Ніякої інформації про особу затриманого міністр не навів.

У Франції за останні тижні сталася серія нападів ісламістів. 16 жовтня у французькому місті Конфлан-Сент-Онорін (столичний регіон Іль-де-Франс) екстреміст вбив учителя історії і географії Самюеля Паті. Після жорстокої розправи над викладачем зловмисник спробував погрожувати ножем прибулим на місце поліцейським, але був застрелений.

Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de l’ordre qui sont intervenus très rapidement pour interpeller un individu dangereux, armé d’un cutter, devant une école élémentaire de Seine-Saint-Denis. Cet individu tenait des propos menaçants. Cc: @ Prefet93

29 жовтня 21-річний виходець з Тунісу, озброєний ножем, напав на парафіян собору Нотр-Дам в Ніцці. В результаті атаки загинули три людини, нападник затриманий. В цей же день напади відбулися в Авіньйоні і в саудівській Джидді, де зловмисник напав на охоронця французького консульства.