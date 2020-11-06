Атаки во Франции: в пригороде Парижа возле школы задержали мужчину, вооруженного ножом

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 20840 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 50319 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 69366 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 81385 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92769 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112928 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114552 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126274 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202365 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Атаки во Франции: в пригороде Парижа возле школы задержали мужчину, вооруженного ножом

Атаки во Франции: в пригороде Парижа возле школы задержали мужчину, вооруженного ножом

Киев  •  УНН

 • 13619 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полиция Франции задержала у школы под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, пишет УНН.

“Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, — отметил министр. — Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени”. По словам Дарманена, задержанный “вел себя угрожающе”.

Никакой информации о личности задержанного министр не привел.

Во Франции за последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.

Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de l’ordre qui sont intervenus très rapidement pour interpeller un individu dangereux, armé d’un cutter, devant une école élémentaire de Seine-Saint-Denis. Cet individu tenait des propos menaçants. Cc: @Prefet93

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 6, 2020

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

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