Атаки во Франции: в пригороде Парижа возле школы задержали мужчину, вооруженного ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полиция Франции задержала у школы под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен, пишет УНН.
“Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, — отметил министр. — Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени”. По словам Дарманена, задержанный “вел себя угрожающе”.
Никакой информации о личности задержанного министр не привел.
Во Франции за последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.
Je salue le sang-froid et le dynamisme des forces de l’ordre qui sont intervenus très rapidement pour interpeller un individu dangereux, armé d’un cutter, devant une école élémentaire de Seine-Saint-Denis. Cet individu tenait des propos menaçants. Cc: @Prefet93— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 6, 2020
29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.