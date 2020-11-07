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Еще трем задержанным по делу об убийстве учителя во Франции предъявили обвинение

Еще трем задержанным по делу об убийстве учителя во Франции предъявили обвинение

Киев  •  УНН

 • 10934 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Суд предъявил обвинения еще трем задержанным по делу об убийстве в середине октября школьного учителя во французском Конфлан-Сент-Онорин. Об этом в пятницу сообщило агентство France Press (AFP) со ссылкой на свои источники, передает УНН.

По сведениям источников издания, двум молодым людям в возрасте восемнадцати лет и семнадцатилетней девушке были предъявлены обвинения в “соучастии в террористическом акте”. Антитеррористическая прокуратура потребовала выбрать для них в качестве меры пресечения предварительное заключение, однако суд применил его только для молодых людей, отпустив девушку под судебный контроль.

Молодые люди, один из которых является выходцем из Чечни, в частности, подозреваются в том, что контактировали с террористом с помощью социальных сетей.

22 октября в рамках расследования теракта обвинения были также предъявлены семи гражданам.

Во Франции за последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

Вчера, 6 ноября, полиция Франции задержала в школы под Парижем человека, вооруженного ножом.

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