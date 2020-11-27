Во Франции школьников подозревают в причастности к убийству учителя

Еще одну школьницу подозревают в распространении заведомо ложной информации о Пати. По сведениям французского агентства AFP, речь идет о дочери человека, который активно вел враждебную кампанию против Пати в интернете. Им следствие заинтересовалось уже в октябре.

В целом на сегодняшний день в связи с убийством Самюэля Пати ведется расследование в отношении 14 человек, в том числе несовершеннолетних.

47-летний преподаватель истории, географии и обществознания Самюэль Пати 16 октября был жестоко убит под Парижем молодым выходцем из Чечни.

По данным французских властей, преступление было признано терактом. Убийство вызвало в стране огромный общественный резонанс, так как было совершено из исламистских мотивов. Давая урок на тему свободы слова, Пати показал своим ученикам карикатуры на пророка Мохаммеда, созданную редакцией журнала Charlie Hebdo. Готовясь к нападению на педагога, 18-летний выходец из Чечни заявил в соцсетях, что поводом для его поступка являются именно эти карикатуры.

Комментируя убийство учителя, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, а Пати — это “тихий герой” и “воплощение республики”. “Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков”, — добавил он.

Эти и подобные высказывания Макрона вызвали волну антифранцузских выступлений в Турции и ряде других мусульманских стран. При этом протестующие обвиняли Макрона в ненависти ко всем мусульманам и даже расизме.

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4 ноября в письме, опубликованном в газете Financial Times, Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Франция является такой же светской страной для мусульман, как и для христиан, иудеев, буддистов и других верующих. “Я никому не позволю утверждать, что Франция или ее правительство поощряют расизм по отношению к мусульманам”, — подчеркнул он.

Напомним, Макрон на фоне серии атак требует принятия хартии для противостояния исламистов.